Талибы провели первую публичную казнь с момента возвращения к власти в Афганистане

CentralAsia (CA) - В Афганистане впервые после повторного захвата власти радикальное движение «Талибан» провело публичную казнь. Она состоялась на стадионе в городе Фарах. Об этом 8 декабря сообщает BBC со ссылкой на официального представителя талибов.

Казненным был житель провинции Герат по имени Таджмир, который убил человека и забрал у него мотоцикл и мобильный телефон.

Смертный приговор привел в исполнение отец убитого.

Во время казни на стадионе в Фарахе присутствовали тысячи человек, в том числе высокопоставленные члены радикального движения. Среди них были вице-премьер сформированного талибами правительства Абдул-Гани Барадар, глава министерства внутренних дел Сираджуддин Хаккани, глава министерства иностранных дел Амир-Хан Муттаки, глава «полиции нравов» Мохаммад-Халид Ханафи, а также основной пресс-секретарь талибов Забиулла Муджахид.

Перед казнью было выпущено публичное уведомление, в котором талибы просили горожан «присоединиться к ним на стадионе».

В середине ноября верховный вождь талибов Хайбатулла Ахундзада приказал судьям при вынесении приговоров руководствоваться законами шариата, как их понимают в радикальном движении. Эти нормы предусматривают наказание в виде казни, отрубания конечностей, публичного избиения плетью или забивания камнями, в частности, за кражу, вероотступничество, прелюбодеяние или убийство.

Отмечается, что в первый период своего правления в Афганистане с 1996 по 2001 год «Талибан» достаточно часто применял публичные казни.