Зеленский допустил, что конфликт в Украине завершится в следующем году

CentralAsia (CA) - Конфликт в Украине может завершиться в 2023 году, предположил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Politico. Запись опубликована на сайте газеты. Он возглавил рейтинг наиболее влиятельных личностей Европы этого года.

«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.

Зеленский назвал Вооруженные силы Украины «номером один» и поблагодарил «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность», «помогают миллионам людей пережить это ужасное время».

Politico отметила, что у Украины и России были напряженные отношения и раньше, однако Европа мало что делала, а Зеленский является причиной, почему «в этот раз все по-другому».