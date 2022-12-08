Зеленский допустил, что конфликт в Украине завершится в следующем году
- Азия и мир, политика
- 16:31, 08 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Конфликт в Украине может завершиться в 2023 году, предположил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Politico. Запись опубликована на сайте газеты. Он возглавил рейтинг наиболее влиятельных личностей Европы этого года.
«Я верю, что украинцы будут самыми влиятельными и в следующем году, но уже в мирное время», — сказал Зеленский.
Зеленский назвал Вооруженные силы Украины «номером один» и поблагодарил «всех наших друзей в Европе, которые помогают нам поддерживать стабильность», «помогают миллионам людей пережить это ужасное время».
Politico отметила, что у Украины и России были напряженные отношения и раньше, однако Европа мало что делала, а Зеленский является причиной, почему «в этот раз все по-другому».
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