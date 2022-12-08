Кремль оценил отказ Ташкента от «газового союза» с Москвой и Астаной

Дмитрий Песков

CentralAsia (CA) - Предложение «тройственного газового союза» не предусматривает обмен газа на политические условия, речь идет о координации коммерческих интересов, заявил представитель российского президента Дмитрий Песков.

«Каждая сторона продает и продолжит продавать свои энергоресурсы, ориентируясь исключительно на коммерческие условия. <…> Но также страны заинтересованы, чтобы согласовывать свои действия. <…> Никто не говорит о газе в обмен на политические требования», — сказал он.

Песков заявил, что Reuters дало неверную информация, неправильно истолковав слова.

«Reuters дал неправильную информацию, Reuters неправильно истолковал слова. Мы знаем, что было сказано. Никто не ведет речи о газе в обмен на политические условия. Об этом речи не идет в контексте идеи создания этого союза», - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, «страны заинтересованы в том, чтобы это все координировать, повышая и рентабельность, и выгоду друг для друга и так далее».

Впервые о планах формирования «тройственного газового союза» между Россией, Казахстаном и Узбекистаном рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным. Он отметил, что инициатива исходила от президента России. «Сегодня Владимир Владимирович говорил о том, что нам нужно создать некий трехсторонний союз. Он собирается позвонить по этой теме президенту Узбекистана. Нам тоже нужно вникнуть в эту тему», — сказал Токаев.

Как сообщил Reuters, вице-премьер и министр энергетики Узбекистана Жорабек Мирзамахмудов заявил, что «даже если будет заключено газовое соглашение с Россией, это не означает союз», а на переговорах с Москвой о поставке российского газа через Казахстан обсуждается «технический контракт». Как цитировала «Газета.uz», министр уточнил, что узбекская сторона ведет переговоры исходя из национальных интересов, «чтобы сотрудничать на основе коммерческого контракта, купли-продажи, а не через передачу своих энергосетей».

В условиях холодной зимы Узбекистан испытывает дефицит топлива, из-за чего был вынужден приостановить экспорт 6 млн куб. м газа в день в Китай. На совещании в администрации президента, посвященном решению проблем в сфере обеспечения населения и экономики энергоресурсами, было принято решение активизировать переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута. В стране вводится запрет на экспорт сжиженного газа для всех производителей и трейдеров, а государственным органам до 1 марта следующего года запрещено использование автомобилей, передвигающихся на сжиженном газе.