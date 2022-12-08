В Узбекистане полностью запретили экспорт сжиженного газа на фоне дефицита энергоресурсов

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана решили полностью запретить экспорт сжиженного газа — из-за проблем с энергоснабжением внутри страны. Об этом стало известно в ходе совещания, которое прошло вечером 7 декабря под председательством главы администрации президента Сардора Умурзакова, сообщает Kun.uz.

Умурзаков заявил, что для решения проблем в энергетической сфере, которые возникли на фоне наступивших холодов и снегопадов, власти примут следующие меры:

всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;

в случаях отсутствия возможности подачи обычного газа населению Узбекистана будут доставлять сжиженный;

временные ограничения на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза продлят до конца года;

увеличат импорт бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;

компании-посредники не допустят к торговле бензином АИ-80 на бирже;

исчисление и взимание акцизов на ввоз бензина АИ-80 и на его розничную реализацию приостановят сроком на два месяца;

увеличат суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80.

Кроме того, до 1 марта 2023 года государственным органам запрещено использование автомобилей на сжиженном газе, они переводятся на бензин.

По словам вице-премьера – министра энергетики Узбекистана Журабека Мирзамахмудова, из-за нехватки сырья работа завода Uzbekistan GTL сокращена до 30% от его полной мощности.

Узбекистан активизирует переговоры с другими странами по дополнительной закупке природного газа, электроэнергии, угля и мазута.

В ходе совещания Умурзаков указал на серьезные недостатки в работе должностных лиц, ответственных за подготовку к зимнему периоду. В тот же день на совещании в Минэнерго ряду руководителей предприятий отрасли был объявлен выговор. Его получили председатель правления АО «Национальные электрические сети» Дадажон Исакулов, первый зампред правления АО «Региональные электрические сети» Рузикул Райимов, директор филиала «Кашкадарьинское предприятие региональных электрических сетей» Анвар Музапов и директор предприятия «Тошшахарнур» Умидбек Ражабов.

Трем министерствам — энергетики, экономического развития и сокращения бедности, инвестиций и внешней торговли — поручено организовать круглосуточные штабы для оперативного и системного решения вопросов в сфере энергоснабжения.

По поручению президента Узбекистана создана правительственная рабочая группа для оперативного изучения и решения проблем в сфере энергоресурсов, ее возглавил премьер-министр Абдулла Арипов. Рабочей группе предстоит в короткий срок проанализировать ситуацию, сложившуюся в связи с нехваткой в стране энергоресурсов, и разработать меры по ее улучшению. С учетом того, что электроэнергия и газ должны в первую очередь поставляться населению, группа должна обеспечить равномерное распределение имеющихся энергоресурсов и строго контролировать этот процесс, указывается в сообщении УзА.

Проблемы с газоснабжением и подачей электроэнергии возникли в различных регионах Узбекистана после резкого похолодания и снегопадов, которые начались 6 декабря: в стране резко выросло потребление газа и электричества из-за стремления граждан обеспечить теплом жилые дома и прочие здания.