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В «Узбекистон темир йуллари» опровергли сообщения о смене оператора магистрали Хайратон — Мазари-Шариф

CentralAsia (UZ) -  «Узбекистон темир йуллари» («Узбекистанские железные дороги») опровергли появившиеся ранее сообщения о том, что оператором железной дороги «Хайратон — Мазари-Шариф» на севере Афганистана вместо узбекской компании будет казахстанская. Соответствующее сообщение появилось на сайте железнодорожной компании.

Напомним, что 5 декабря афганский телеканал со ссылкой на заявление главы Управления железных дорог Афганистана Бахт-Рахмана Шарафата сообщил, что управление указанной железной дорогой перешло от узбекской компании «Согдиана-Транс», которой принадлежит «Узбекистон темир йуллари», к казахстанской Mansour Fatih.

«5-6 декабря текущего года состоялись переговоры, между представителями «Узбекистон темир йуллари» и Афганским управлением железных дорог по эксплуатации железнодорожного участка «Хайратон – Мазари-Шариф» на 2023 год... По итогам переговоров достигнута договорённость о продлении действующего контракта и подготовки дорожной карты по поэтапному привлечению афганского местного технического персонала для участия в эксплуатации на территории Афганистана»,— говорится в заявлении узбекистанской железнодорожной компании.

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