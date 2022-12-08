Парламент Казахстана «заморозил» пенсионный возраст женщин на пять лет

CentralAsia (KZ) - Депутаты сената приняли закон по вопросам молодежи и социального обеспечения, предусматривающий фиксацию пенсионного возраста женщин на уровне 61 года до 2028 года.

Закон предусматривает внесение изменений и дополнений в 13 законов, которые содержат следующие поправки:

увеличение возраста молодежи до 35 лет;

расширение функций молодежных ресурсных центров;

включение в основные направления государственной молодежной политики повышения цифровой грамотности молодежи и развития волонтерства среди молодежи;

включение в компетенцию уполномоченного органа функций по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью, правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности, правила внедрения и применения индекса развития молодежи;

увеличение срока выплаты пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет;

приостановление с 2023 до 2028 года запланированного повышения пенсионного возраста женщин на уровне 61 года;

поэтапное увеличение размера базовой пенсии;

повышение максимального ограничения дохода при исчислении размера солидарной пенсии с 46 до 55 МРП;

повышение размера социальных выплат по потере работы для застрахованных лиц до 45% от среднемесячного дохода;

монетизация гарантированного социального пакета, предоставляемого получателям государственной адресной социальной помощи;

исключение требования о подтверждении платежеспособности для выдачи разрешения на постоянное проживание в Казахстане иностранцам, обладающим востребованными профессиями и навыками.

Кроме того, закон закрепляет понятия «индекс развития молодежи», «социальные услуги молодежи», «временно неустроенная молодежь», «специалист по работе с молодежью», «молодежные трудовые отряды».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу объявил, что возраст выхода на пенсию для женщин до 2028 года зафиксируют на уровне 61 года, хотя ранее планировалось поэтапное повышение пенсионного возраста казахстанок до 63 лет.

По предварительным расчетам, на заморозку пенсионного возраста для женщин правительство потратит 800 млрд тенге.

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