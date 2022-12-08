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В Кремле анонсировали неформальный саммит СНГ в конце декабря в Санкт-Петербурге

CentralAsia (CA) -  Неформальная встреча лидеров стран СНГ пройдет в Санкт-Петербурге в конце декабря, рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, передает РИА Новости.

Ушаков отметил, что дружеский саммит проведут«по сложившейся традиции».

В середине октября президент России Владимир Путин пригласил своих коллег в северную столицу на неформальную встречу, которую он предложил провести в конце года.

Саммит СНГ уже не в первый раз проходит в неформальной обстановке. Прошлая такая встреча прошла в октябре и тоже в Петербурге. Тогда она предшествовала официальному саммиту организации в Астане.

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