Монголы выдерживают лютые морозы, чтобы протестовать против коррупции, связанной с кражей угля, – Reuters

// B. Rentsendorj/File Photo

CentralAsia (MNG) - Монгольские протестующие собрались в столице в четверг при температуре значительно ниже нуля, чтобы пятый день осуждать предполагаемую коррупцию в правительстве, даже после арестов восьми чиновников, подозреваемых в так называемой краже угля.

Тысячи людей вышли на площадь Сухэ-Батор в Улан-Баторе с воскресенья, призывая правительство назвать виновных как минимум в 385 000 тонн угля, пропавших без вести в период с 2013 по 2019 год.

Правительство заявило в октябре, что обнаружило пропажу угля после сравнения данных об экспорте Монголии с данными об импорте, представленными Китаем, ее основным покупателем.

Выводы вызвали дальнейшее недовольство ростом стоимости жизни и неравенством, которые уже вызвали протесты в начале этого года.

Согласно данным центрального банка, за первые 10 месяцев этого года уголь принес более половины экспортной выручки Монголии.

«Выходи, выходи!» — кричали люди у здания правительства на площади Сухэ-Батора в четверг. В понедельник протестующие пытались штурмовать здание, но с тех пор демонстрации были мирными.

Некоторые люди несли транспаранты с надписями «Назовите воров» и «Что вы сделали с деньгами налогоплательщиков? Мы хотим жить счастливо в Монголии».

В среду правительство пообещало провести расследование и наказать «воров угля» и назвало 10 должностных лиц, находящихся под следствием.

Премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай также инициировал шестимесячное расследование в отношении государственной компании АО «Эрдэнэс Таван Толгой», которая владеет лицензиями на добычу угля на Тавантолгойском угольном месторождении, крупнейшем в стране.

Ганхуяг Баттулга, бывший директор компании, и еще семь человек арестованы, сообщил протестующим министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ.

Но эти шаги мало что сделали, чтобы ослабить гнев. Некоторые призывали в четверг к отставке политиков.

«Люди, которые крадут государственные средства, должны нести ответственность так же, как тот, кто совершает преступление, несет ответственность. Мы хотели бы эффективно использовать эти деньги для развития нашей страны», — сказала 24-летняя Болормаа Баярмагнай, которая присоединилась к акции протеста в четверг.

«Обещания были даны и во время весенних демонстраций. Никакой реализации оттуда я не вижу», — добавила она.

Власти впервые начали расследование кражи угля девять лет назад, — сказала Оюунгэрэл Цэдэвдамба, бывший член парламента и основатель Партии гражданского единства.

«Сейчас люди требуют огласить результаты этих расследований», — сказала она.

Публичные слушания по делу о краже угля состоятся 21 декабря.

автор: Мөнхчимэг Даваашарав

перевод: Татар С.Майдар

источник: Reuters

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