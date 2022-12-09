В Монголии задержаны первые подозреваемые в краже угля

Ганхуяг Баттулга

CentralAsia (MNG) - Министр юстиции Нямбаатар Хишгээ сообщил, что в ночь на 8 декабря были задержаны бывший глава государственной угледобывающей и экспортной компании «Эрдэнэс Таван-Толгой» Ганхуяг Баттулга, его родственники и несколько предпринимателей, в их домах были проведены обыски.

Ажлын хэсэг эхний хуралдаанаа хийж, шалгалтыг эрчимжүүлж байна. ЭТТ ХК-ийн гүйцэтгэх захирал асан Б.Ганхуяг, Хишиг арвин индустриал ХХК-ийн захирал Б.Хишигдорж нарын найман хүнийг өнгөрсөн шөнө АТГ, ЦЕГ-аас саатуулсан. Шалгалт үргэлжилж байна. pic.twitter.com/fDYTzoZ6aS — Х.Нямбаатар (@KhNyambaatar) December 8, 2022

В ходе специального брифинга он сообщил, что расследование хищения угля возобновлено после заседания рабочей группы. Задержания произошли в ночь на четверг, среди задержанных был Ганхуяг Баттулга. Кроме того, среди задержанных супруга бывшего главы компании, сестра и зять, начальник отдела госкомпании. Также задержаны руководители и владельцы двух частных организаций.

В среду правительство пообещало провести расследование и наказать «воров угля» и назвало 10 должностных лиц, находящихся под следствием.

Нямбаатар сказал, что рабочая группа, созданная для поддержки расследований обвинений в коррупции в угольной промышленности, провела свое первое заседание в среду вечером.

По его словам, в состав рабочей группы входят специалисты, и она «в срочном порядке соберет необходимую информацию от государственных органов».

Он также будет «отвечать за получение информации о пограничных таможнях из зарубежных стран», сказал он.

Нямбаатар добавил, что власти возобновили расследование «четырех предыдущих случаев незарегистрированной перевозки угля».

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения