Новые протесты в монгольской столице после арестов за коррупцию в угольной промышленности, — Daily Mail

// Nancy Gemaa

CentralAsia (MNG) - Протестующие вышли на улицы столицы Монголии пятый день в четверг после арестов чиновников, предположительно связанных со скандалом о хищениях в угольной промышленности, вызвавшим общественное возмущение.

С воскресенья тысячи людей прошли маршем в холодную погоду в центральном Улан-Баторе в рамках широкого народного движения, подпитываемого гневом по поводу коррупции, а также проблем экономики восточноазиатской страны.

Знаменитости и влиятельные лица в социальных сетях присоединились к призывам к справедливости в связи с заявлениями о том, что так называемая «угольная фракция» законодателей и руководителей украла миллиарды долларов из государственной казны.

«Мы боремся с этими мошенниками в правительстве. Они крадут наше будущее», — заявила протестующая Пурэвсурэн Лхагвасурэн.

«Полезные ископаемые, добываемые на нашей земле, продаются по международным стандартам ценообразования», — добавила она.

Утверждается, что причастные к этому законодатели использовали свое владение угольными шахтами и транспортными компаниями, которые перевозят ископаемое топливо через границу в Китай, для получения незаконной прибыли.

На митингах в четверг более тысячи человек собрались при температуре минус 17 градусов по Цельсию (1,4 градуса по Фаренгейту) на площади Сухэ-Батора в Улан-Баторе — под внушительной статуей Чингисхана.

Присутствовали ряды полиции, но протесты были мирными, по словам репортера AFP на месте происшествия, после того, как митинги в начале недели сопровождались небольшими столкновениями.

Десятки полицейских были отправлены на угольные месторождения Таван-Толгой, являющиеся ключевым компонентом государственного бюджета Монголии, для расследования предполагаемых краж, а также коррупции со стороны таможенников.

«(В) горнодобывающем секторе Монголии царит беспорядок. Ответственности нет», — сказал Ган-Эрдэнэ Ломбо, протестующий, работающий шахтером в Цогц-Цэции в аймаке Өмнөговь, где находится Таван-Толгой.

«Все копают, реабилитации нет».

Министр юстиции Нямбаатар Хишгээ в четверг объявил об аресте Ганхуяг Баттулга, бывшего генерального директора Erdenes Tavan Tolgoi — одной из крупнейших угледобывающих компаний страны — вместе с семью другими обвиняемыми в отмывании денег от присвоенного угля.

Он также сказал, что записи камер на пограничном переходе показали, что сотрудники таможни не смогли зарегистрировать некоторые транспортные средства, что, возможно, позволило вывозить уголь неучтенным образом.

Скандал вызвал общественное недовольство в Монголии, поскольку страна уже страдает от высокой инфляции и слабой экономики, связанной с Covid и войной России в Украине.

В среду премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай встретился с протестующими, пообещав «сломать прогнившую систему» коррупции.

По его словам, «банда» политиков, наживавшихся на угольных и медных рудниках, взяла под свой контроль правоохранительные органы и пыталась остановить расследование, призвав протестующих дать властям больше времени для раскрытия имен причастных к делу чиновников.

«Члены парламента должны взять на себя ответственность. Самое главное, что нам нужно сделать сейчас, — это распустить правительство», — сказал другой протестующий по имени Баатарчулуун.

«(Но) кого мы собираемся поставить на их место?»

Не имеющая выхода к морю Монголия, зажатая между Китаем и Россией, борется с политической нестабильностью с тех пор, как стала демократией.

Ее первая конституция была принята в 1992 году после десятилетий коммунистического правления.

источник: Daily Mail

перевод: Татар С.Майдар

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