экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Г.Цэнгэлхуу стал победителем чемпионата мира по экстремальному внедорожному автоспорту, проходившего в Малайзии
Г.Цэнгэлхуу
Г.Цэнгэлхуу

CentralAsia (MNG) -  Главный координатор отдела управления чрезвычайными ситуациями /101,105/ Информационно-штормового центра подполковник Г.Цэнгэлхуу стал победителем отборочных соревнований чемпионата мира по экстремальному внедорожному автоспорту, проходивших в Малайзии.

В 25-м турнире, проходившем с 28 по 8 ноября, приняли участие 40 команд.

Он участвовал по приглашению А Джо, малазийского спортсмена и 9-кратного чемпиона мира, и сам стал чемпионом мира.

А Джо и Цэнгэлхуу
А Джо и Цэнгэлхуу

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com