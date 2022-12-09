Г.Цэнгэлхуу стал победителем чемпионата мира по экстремальному внедорожному автоспорту, проходившего в Малайзии

Г.Цэнгэлхуу
CentralAsia (MNG) - Главный координатор отдела управления чрезвычайными ситуациями /101,105/ Информационно-штормового центра подполковник Г.Цэнгэлхуу стал победителем отборочных соревнований чемпионата мира по экстремальному внедорожному автоспорту, проходивших в Малайзии.
В 25-м турнире, проходившем с 28 по 8 ноября, приняли участие 40 команд.
Он участвовал по приглашению А Джо, малазийского спортсмена и 9-кратного чемпиона мира, и сам стал чемпионом мира.
А Джо и Цэнгэлхуу
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения