Г.Цэнгэлхуу стал победителем чемпионата мира по экстремальному внедорожному автоспорту, проходившего в Малайзии

Г.Цэнгэлхуу

CentralAsia (MNG) - Главный координатор отдела управления чрезвычайными ситуациями /101,105/ Информационно-штормового центра подполковник Г.Цэнгэлхуу стал победителем отборочных соревнований чемпионата мира по экстремальному внедорожному автоспорту, проходивших в Малайзии.

В 25-м турнире, проходившем с 28 по 8 ноября, приняли участие 40 команд.

Он участвовал по приглашению А Джо, малазийского спортсмена и 9-кратного чемпиона мира, и сам стал чемпионом мира.

А Джо и Цэнгэлхуу

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения