В Улан-Баторе выбрали 9 инновационных решений проблем

CentralAsia (MNG) - Успешно организован DEMO DAY, финальный отбор «Инновационной программы Mon-X 2022» для поддержки гражданских и общественных инновационных инициатив, реализуемых Министерством образования и науки. Из этого были определены 9 лучших инновационных инициатив граждан, и каждой команде был предоставлен грант в размере 20 000 000₮ ($ 5838) для их поддержки.

Программа представляет собой открытую инновационную программу для распространения культуры инноваций на уровне страны, региона, столицы, провинции и района, выявления проблем и разработки инновационных предложений и инициатив граждан для решения проблем.

Краткое описание 9 награжденных инновационных инициатив:

1.Хангайский регион: - Посадка зеленого корма в доме пастуха;

2.Западный регион: - Виртуальный сурдопереводчик;

3.Центральный регион: - Торговый автомат еды

4.Восточный регион: Изготовление седел из пластиковых отходов

5.Гобийский регион: - Зимняя тепличная комбинация для грибы

6.Улан-Батор: Бумага из коровьего навоза

7.Улан-Батор: союзные технологии устройств для обработки кожи

8.Улан-Батор: биоадгезив для ран с фибриновым белком

9.Улан-Батор: платформа для инвестиций в жизнь.

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