В Улан-Баторе выбрали 9 инновационных решений проблем

CentralAsia (MNG) - Успешно организован DEMO DAY, финальный отбор «Инновационной программы Mon-X 2022» для поддержки гражданских и общественных инновационных инициатив, реализуемых Министерством образования и науки. Из этого были определены 9 лучших инновационных инициатив граждан, и каждой команде был предоставлен грант в размере 20 000 000₮ ($ 5838) для их поддержки.
Программа представляет собой открытую инновационную программу для распространения культуры инноваций на уровне страны, региона, столицы, провинции и района, выявления проблем и разработки инновационных предложений и инициатив граждан для решения проблем.
Краткое описание 9 награжденных инновационных инициатив:
1.Хангайский регион: - Посадка зеленого корма в доме пастуха;
2.Западный регион: - Виртуальный сурдопереводчик;
3.Центральный регион: - Торговый автомат еды
4.Восточный регион: Изготовление седел из пластиковых отходов
5.Гобийский регион: - Зимняя тепличная комбинация для грибы
6.Улан-Батор: Бумага из коровьего навоза
7.Улан-Батор: союзные технологии устройств для обработки кожи
8.Улан-Батор: биоадгезив для ран с фибриновым белком
9.Улан-Батор: платформа для инвестиций в жизнь.