Четыре госпредприятия с октября привлекли $403 млн доходов бюджета Монголии

CentralAsia (MNG) - Каждые две недели в Кабмин представляется ход выполнения постановления Правительства № 362 от 5 октября 2022 года «О некоторых мерах, которые необходимо принять в области увеличения государственных резервов иностранной валюты».

«Мы реализовали комплексные задачи по сбору валютной выручки, увеличению экспорта и транспортировки, созданию автоматизированной системы таможенного и налогового сбора, совершенствованию контроля, обеспечению прозрачности договоров на добычу, переработку и транспортировку полезных ископаемых», — сказал министр экономики и развития Хурэлбаатар Чимэд.

В рамках мероприятий, организованных для увеличения притока иностранной валюты после постановления правительства, ГП «Эрдэнэс Тавантолгой», ГП «Эрдэнэт үйлдвэр», ГП «Монголросцветмет» и ГП «Дарханы төмөрлөгийн үйлдвэр» собрали в общей сложности $403,9 млн, ожидаемое постановлением исполнение собранной выручки составляет 48,4 процента.

В рамках создания автоматизированной системы таможенного и налогового сбора и совершенствования таможенного контроля завершена разработка четырех комплексов систем, на трех предприятиях в экспериментальном порядке внедрена регистрация контрактов на добычу полезных ископаемых. Для обеспечения готовности к использованию системы были начаты тренинги для угольных, горнодобывающих, распределительных и экспортных предприятий.

Благодаря мерам, принятым для увеличения экспорта и перевозок, количество транспортных средств, покидающих порт Гашуунсухайт, увеличилось на 5134, или на 34 процента, по сравнению с предыдущим месяцем.

Работа порта Булган, который был остановлен в прошлом месяце, открылась с 5 декабря 2022 года, а экспорт угля через порт Бичигт увеличился на 183 автомобиля и 12,3 тысячи тонн по сравнению с прошлым месяцем.

Официальные валютные резервы Монголии достигли 2,9 млрд долларов США на конец ноября 2022 года, увеличившись на 149 млн долларов США по сравнению с концом предыдущего месяца.

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