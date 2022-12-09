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7 декабря АО «Эрдэнэс Тавантолгой» экспортировало рекордные 108 тыс. тонн угля

CentralAsia (MNG) -  АО «Эрдэнэс Тавантолгой» с 00:00 до 24:00 7 декабря экспортировало 108 тысяч тонн угля на 1052 углевозах.

Это самый высокий исторический рекорд перевозки угля за один день с момента основания компании.

В АО «Эрдэнэс Тавантолгой» назначен представитель правительства, который работает над планом, чтобы сделать деятельность компании прозрачной и открытой, а также увеличить перевозки.

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