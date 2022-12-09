Большой день для Якоба Стаушхольма и Оюу-Толгой

CentralAsia (MNG) - 9 декабря обещает стать большим днем для Якоба Стаушхольма. Незадолго до своего двухлетнего юбилея в качестве исполнительного директора Rio Tinto он узнает о судьбе мучительных усилий горнодобывающего гиганта по выкупу миноритарных инвесторов Turquoise Hill Resources, мажоритарного владельца флагманского проекта в Монголии. Успех придаст стратегии роста реальный импульс; неудача может означать, что старшие головы скатятся.

Оюу-Толгой, медный и золотой рудник стоимостью 10 миллиардов долларов США недалеко от границы с Китаем, представляет собой эпическую сагу, насчитывающую более десяти лет. Когда он в конечном итоге увеличится, он станет четвертым по величине экскаватором из красного металла в мире. Он уже давно обременен громоздкой корпоративной структурой, в которой Монголия контролирует 34 процента акций, а зарегистрированная в Канаде Turquoise Hill, в которой Rio владеет контрольным пакетом акций, владеет остальными.

Очистка этой структуры побудила Стаушхольма предпринять два дорогостоящих шага. При том, что весь ВВП Монголии составляет всего 15 миллиардов долларов США, участие в капитале страны стало возможным только благодаря историческим кредитам Turquoise Hill на сумму более 2 миллиардов долларов США. Расходы на погашение этого долга и начисленные проценты означали, что Улан-Батору пришлось ждать десятилетиями, прежде чем он получит дивиденды от своего собственного проекта. Чтобы остановить политическую реакцию на предполагаемую плохую работу Rio в качестве оператора шахты, Стаушхольм год назад согласился списать этот долг.

Выкуп миноритарных акционеров Turquoise Hill — еще одна инициатива Стаушхольма. 51-процентная доля участия Rio означает, что она уже консолидировала 4 миллиарда долларов США соответствующего долга Оюу-Толгой на своем балансе.Успешная сделка позволит ей сохранить большую часть прибыли и увеличить мировое производство меди Rio на 50 процентов до примерно 900 000 тонн к 2028 году. Это также поможет избавить Rio от аналогичных жалоб на ее операционные показатели со стороны миноритарных акционеров.

Процесс зашел в тупик. До первого предложения Стаушхольма в марте акции Turquoise Hill торговались около 25 канадских долларов (18,35 долларов США) за штуку, а стоимость капитала оценивалась в 3,7 миллиарда долларов США. Некоторые владельцы, в том числе Pentwater Capital Management, которой сейчас принадлежит 15% акций, отвергли первоначальную надбавку в 36%. Они также отклонили подслащенную ставку в размере 40 канадских долларов. Даже когда в сентябре Rio обнародовала свое окончательное предложение по цене 43 канадских доллара за акцию, оценив компанию в 6,7 млрд долларов, Pentwater и еще один отказник, SailingStone Capital, возражали.

Определение справедливой стоимости имеет несколько ответов, но противники приблизились к тому, чтобы получить простое большинство акционеров, не входящих в Rio, необходимое для блокировки сделки.

Потом все стало совсем глупо. В отчаянии Стаушхольм применил особенность канадского законодательства о ценных бумагах, позволяющую Pentwater и SailingStone определять свои оценки Turquoise Hill в арбитражном процессе в обмен на то, что они не голосовали. Хотя не было уверенности в том, что этот процесс принесет им гораздо больше, другие акционеры опасались, что риск эксклюзивной милой сделки слишком велик. Канадские регулирующие органы решили провести расследование, что снова задержало голосование. 18 ноября Rio изменила курс и отказалась от побочной сделки.

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