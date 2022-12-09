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Международный день борьбы с коррупцией: Началась регистрация граждан для участия в общественных слушаниях по «краже угля»

CentralAsia (MNG) -  Сегодня не только Монголия, но и мир сталкивается с целым рядом серьезных вызовов, которые угрожают благосостоянию и жизни людей на всей планете. Большинство из них так или иначе связаны с проблемой коррупции.

По инициативе ООН (резолюция A/RES/58/4) ежегодно 9 декабря отмечается Международный день борьбы с коррупцией (International Anti-Corruption Day).

В этот день в 2003 году в мексиканском городе Мерида на Политической конференции высокого уровня была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.

Документ обязывает подписавшие его государства объявить уголовным преступлением взятки, хищение бюджетных средств и отмывание коррупционных доходов. Согласно одному из положений Конвенции, необходимо возвращать средства в ту страну, откуда они поступили в результате коррупции.

В Улан-Баторе проходят массовые протесты у Дома правительства из-за кражи экспортного угля уже шестой день.

Протестующие, как сообщает издание, требуют от правительства и президента назвать имена «воров, укравших уголь на 44 триллиона тугриков ($12,9 млрд)». Монголия отправляет в Китай около 86% своего экспорта, более половины этого объема составляет уголь.

Тогда, регистрация граждан, юридических лиц и представителей средств массовой информации для участия в слушаниях Генеральной инспекции по вопросам, связанным с добычей, транспортировкой и экспортом угля, которые будут организованы Постоянной комиссией по экономике Парламента 21 декабря, продлится до 17:30 ч.

Юридическое лицо, участвующее в судебном заседании, направляет запрос в письменной форме или по электронной почте с указанием своей фамилии, имени, регистрационного номера, адреса места жительства или почтового адреса, подписи и соответствующего номера телефона.

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