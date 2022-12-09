Генпрокурор РФ заявил, что в этом году ущерб от коррупции превысил 37 млрд рублей

CentralAsia (CA) - Установленный за последние два года ущерб от коррупционных преступлений в России составил более 100 млрд рублей, только в этом году он превысил 37 млрд рублей. Об этом сообщил генеральный прокурор России Игорь Краснов в интервью ТАСС к Международному дню борьбы с коррупцией.

При этом, по его словам, впервые за последние годы стоимость арестованного имущества и изъятых ценностей по делам о коррупции превысила размер причиненного ущерба. «Только за девять месяцев [этого года] размер установленного ущерба от коррупционных преступлений составил 37,6 млрд рублей, - сообщил Краснов. - Вместе с тем арестовано и изъято имущество на общую сумму более 62,2 млрд рублей, и добровольно погашен ущерб в размере 3,5 млрд рублей».

В 2021 году сумма причиненного ущерба по расследованным преступлениям коррупционной направленности составила 63,9 млрд рублей, из которых 15,6 млрд рублей возмещено в добровольном порядке, и в целях обеспечения возмещения ущерба было арестовано и изъято имущество на 62,6 млрд рублей.

Он подчеркнул, что «взыскание ущерба от коррупционных преступлений – это безусловный приоритет в нашей работе». «Эффективное расследование коррупционного преступления не может ограничиваться только установлением виновных, в обязательном порядке следует принимать исчерпывающие меры по возмещению вреда как при расследовании уголовных дел, так и при проведении оперативно-разыскных мероприятий», - отметил Краснов. Он особо обратил внимание на то, что в базовом законе «О противодействии коррупции» одним из трех составляющих понятия «противодействие коррупции» является минимизация и ликвидация последствий коррупционных правонарушений.

«Реализованные правоохранительными органами при координирующей роли органов прокуратуры в последние годы мероприятия позволили заметно активизировать деятельность оперативных и следственных органов, направленную на установление материального положения обвиняемых и подозреваемых. Это касается и имущества, находящегося за рубежом, а также во владении и пользовании третьих лиц – номинальных собственников», - рассказал генпрокурор. По его словам, активную роль в этом играют и прокуроры – за девять месяцев этого года по искам прокуратуры судами взыскано около 1 млрд рублей ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.