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Помощник Касым-Жомарта Токаева стал заместителем руководителя администрации президента

CentralAsia (KZ) -  Ернар Баспаев назначен заместителем руководителя администрации президента Казахстана, он освобожден от должности помощника президента РК – заведующего отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК. Об этом сообщает Акорда.

Канатбек Жайсанбаев назначен помощником президента РК – заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента РК, он освобожден от должности заведующего отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

Габидулла Оспанкулов назначен заведующим отделом государственного контроля и организационно-территориальной работы администрации президента РК.

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