В Великобритании начали поступать в обращение монеты с изображением короля Карла III

CentralAsia (CA) - В обращение начали поступать первые монеты с изображением Карла III, ставшего королем после смерти своей матери королевы Елизаветы II. Об этом пишет французская газета Le Figaro со ссылкой на Королевский монетный двор Великобритании.

Новые монеты номиналом 50 пенсов (почти 58 центов) появились в почтовых отделениях по всей стране.

Официальный портрет, изображенный на этих монетах, работы скульптора Мартина Дженнингса. Он был разработан по фотографии короля. По традиции, лицо нового короля обращено в сторону, противоположную предшествовавшему ему монарху. Таким образом, Чарльз смотрит влево, а изображение королевы Елизаветы II — вправо.

На оборотной стороне монет изображен мотив, посвященный коронации королевы Елизаветы II в 1953 году, представляющий собой королевский герб и эмблемы четырех наций, составляющих Соединенное Королевство, и который уже появлялся на монетах, отчеканенных в то время. Коронация Карла III состоится 6 мая.

Всего первоначально в обращение поступит 9,6 млн новых монет. В настоящее время в Великобритании находится в обращении около 27 миллиардов монет с изображением покойной Елизаветы II: они останутся действительными и будут заменены только в случае повреждения или износа. Первые банкноты с изображением нового короля поступят в обращение в середине 2024 года, а также постепенно заменят банкноты с портретом Елизаветы II, когда они будут повреждены.