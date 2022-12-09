В Армении хотят создать Службу внешней разведки в качестве подведомственного премьеру органа

CentralAsia (CA) - Правительство Армении предлагает создать Службу внешней разведки в качестве подведомственного премьер-министру органа. Об этом стало известно 8 декабря на заседание правительства Армении, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщается на сайте правительства Армении, исполнительная власть одобрила проекты закона «О внешней разведывательной деятельности и службе внешней разведки» и смежных законов. Программой деятельности правительства на 2021-2026 годы закреплен императив наличия Службы внешней разведки. По обоснованию, учитывая проблемы, которые существовали в процессе предоставления информации разведывательными органами во время Арцахских войн 2016 года и 2020 года, а также необходимость повышения оперативности и качества разведывательной информации, Армения нуждается в разведке нового качества и формировании собственной разведывательной школы, чтобы обеспечить преемственность разведывательной деятельности и сохранить качество улучшения сферы.

«Тот факт, что Армения является единственной в регионе страной, еще не имеющей отдельной разведывательной службы, также свидетельствует о необходимости создания отдельной разведывательной структуры. В случае принятия проектов планируется создать подведомственную премьер-министру службу с современной инфраструктурой и материально-техническим обеспечением, которая будет играть уникальную роль в процессе обеспечения безопасности Республики Армения и будет осуществлять специализированную деятельность в сфере внешней разведки. Создание Службы внешней разведки не только будет способствовать повышению эффективности СНБ, позволив ей сосредоточиться на контрразведке и борьбе с терроризмом, но и даст возможность более гибко и равноценно реагировать на вызовы стремительно развивающегося и меняющегося мира и региона», - говорится в сообщении.

Законодательная инициатива правительства признана неотложной и будет представлена в Национальное Собрание.