ЕС не будет признавать загранпаспорта России, выданные на новых территориях

CentralAsia (CA) - Совет Европейского Союза принял окончательное решение о непризнании российских загранпаспортов, выданных в четырех новых субъектах, а также в Абхазии и Южной Осетии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на коммюнике, выпущенном в Брюсселе.

«Сегодняшнее решение Совета ЕС является еще одним доказательством того, что мы твердо стоим на стороне Украины», - заявил через пресс-службу министр внутренних дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Вит Ракушан.

«Российские проездные документы, выданные в этих регионах, уже не признаются или находятся в процессе непризнания государствами-членами ЕС, - говорится в коммюнике. - Это решение направлено на установление общего подхода, обеспечение надлежащего функционирования внешней границы и общей визовой политики, а также на обеспечение безопасности государств-членов ЕС».

Речь идет о территориях ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.