экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Страсбурге арестован выходец из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

CentralAsia (CA) -  Главное управление внутренней безопасности Страсбурга 18 ноября арестовало семь молодых людей, подозреваемых в подготовке терактов во Франции. Об этом 8 декабря сообщает агентство Franceinfo.

По их данным, пять человек уже были известны управлению внутренней безопасности. Двое других прибыли в страну недавно.

Двое из них – русской и таджикской национальностей – были обвинены в преступной террористической деятельности и заключены под стражу. Остальные освобождены.

По данным источников агентства, целью террористов должен был стать знаменитый рождественский базар в департаменте Нижний Рейн.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com