В Страсбурге арестован выходец из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта

CentralAsia (CA) - Главное управление внутренней безопасности Страсбурга 18 ноября арестовало семь молодых людей, подозреваемых в подготовке терактов во Франции. Об этом 8 декабря сообщает агентство Franceinfo.

По их данным, пять человек уже были известны управлению внутренней безопасности. Двое других прибыли в страну недавно.

Двое из них – русской и таджикской национальностей – были обвинены в преступной террористической деятельности и заключены под стражу. Остальные освобождены.

По данным источников агентства, целью террористов должен был стать знаменитый рождественский базар в департаменте Нижний Рейн.