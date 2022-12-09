В Страсбурге арестован выходец из Таджикистана по подозрению в подготовке теракта
- Азия и мир, происшествия
- 10:25, 09 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Главное управление внутренней безопасности Страсбурга 18 ноября арестовало семь молодых людей, подозреваемых в подготовке терактов во Франции. Об этом 8 декабря сообщает агентство Franceinfo.
По их данным, пять человек уже были известны управлению внутренней безопасности. Двое других прибыли в страну недавно.
Двое из них – русской и таджикской национальностей – были обвинены в преступной террористической деятельности и заключены под стражу. Остальные освобождены.
По данным источников агентства, целью террористов должен был стать знаменитый рождественский базар в департаменте Нижний Рейн.
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