- Узбекистан, экономика
- 10:30, 09 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане полностью запретили экспорт сжиженного газа. Это связано с проблемами энергоснабжения внутри страны. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством главы администрации президента, передает Kun.uz.
Кроме того, до 1 марта 2023 года транспортные средства госорганов, которые работают на газе, перейдут на бензин.
В связи с нехваткой газа в Узбекистане будут приняты следующие дополнительные меры:
- всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;
- в случаях отсутствия возможности подачи природного газа населению будут доставлять сжиженный газ;
- продлят временные ограничения на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года;
- увеличат импорт бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;
- не допустят компании-посредники к торговле бензином АИ-80 на бирже;
- суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.