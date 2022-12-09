CentralAsia (UZ) - В Узбекистане полностью запретили экспорт сжиженного газа. Это связано с проблемами энергоснабжения внутри страны. Об этом стало известно в ходе совещания под председательством главы администрации президента, передает Kun.uz.

Кроме того, до 1 марта 2023 года транспортные средства госорганов, которые работают на газе, перейдут на бензин.

В связи с нехваткой газа в Узбекистане будут приняты следующие дополнительные меры:

- всем производителям и трейдерам запретят экспортировать сжиженный газ;

- в случаях отсутствия возможности подачи природного газа населению будут доставлять сжиженный газ;

- продлят временные ограничения на подачу электроэнергии к насосным станциям в системе Минводхоза до конца года;

- увеличат импорт бензина, а также сырья для производства бензина и дизельного топлива;

- не допустят компании-посредники к торговле бензином АИ-80 на бирже;

- суточный объем реализуемого на бирже бензина АИ-80 будет увеличен.