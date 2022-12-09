экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Эмомали Рахмон 23 декабря выступит с ежегодным посланием
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 декабря выступит с ежегодным посланием на восьмом совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон. Об этом сообщает «Авеста».

Традиционно в посланиях глава государства подводит итоги внутренней и внешней политики страны в уходящем году и обозначает основные приоритеты на следующий год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com