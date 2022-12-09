Эмомали Рахмон 23 декабря выступит с ежегодным посланием

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 декабря выступит с ежегодным посланием на восьмом совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон. Об этом сообщает «Авеста».

Традиционно в посланиях глава государства подводит итоги внутренней и внешней политики страны в уходящем году и обозначает основные приоритеты на следующий год.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Таджикистане

Карта распространения