Эмомали Рахмон 23 декабря выступит с ежегодным посланием
- Таджикистан, политика
- 10:38, 09 декабря 2022
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
CentralAsia (TJ) - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон 23 декабря выступит с ежегодным посланием на восьмом совместном заседании Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон. Об этом сообщает «Авеста».
Традиционно в посланиях глава государства подводит итоги внутренней и внешней политики страны в уходящем году и обозначает основные приоритеты на следующий год.
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