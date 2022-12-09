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В горящем ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье произошли взрывы

CentralAsia (CA) -  Взрывы произошли в строительном отделе горящего магазина OBI в торговом центре «Мега Химки» – это банки с краской, аэрозоли, пишет РИА Новости.

«Происходят взрывы лакокрасочной продукции в строительном отделе магазина OBI — банки с краской, аэрозоли», - рассказали в экстренных службах.

Пожар начался в магазине OBI в подмосковном торговом центре «МЕГА Химки» в шесть утра. По последней информации МЧС, площадь пожара составляет 7 тыс. кв. м. По информации прокуратуры пострадавших нет, но данные уточняются.

В тушении задействованы 30 человек и девять единиц техники, к работе готова подключиться авиация МЧС. Возгоранию присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Подмосковная прокуратура организовала по факту случившегося проверку. На место выехал прокурор Химок Денис Андреев.

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