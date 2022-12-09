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Бывший директор компании Erdenes Silver Resource Т.Мөнхбаяр будет задержан на 30 суток
Мөнхбаяр и Баттулга
Мөнхбаяр и Баттулга

CentralAsia (MNG) -  Сегодня следственный орган подал в суд заявление о заключении под стражу бывшего директора компании Erdenes Silver Resource Мөнхбаяра Төмөр. Суд первой инстанции по уголовному делу Сухэ-Баторского района принял решение о заключении его под стражу на 30 суток.

Мөнхбаяр Төмөр работал исполнительным директором Erdenes Silver Resource, рудника серебра «Салхит». Говорят, что его назначение было произведено непосредственно по предложению бывшего президента Баттулга Халтмаа.

Его компания ООО Imperial Gold Mining взяла кредит в 16 миллиардов тугриков (около $ 4,7 млн) у Банка Развития в залог золотого прииска и включена в список плохих заемщиков.

Баттулга Халтмаа подал в Верховный суд ходатайство о регистрации Мөнхбаяра Төмөр в качестве главы Комитета по национальной политике Демпартии.

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