В Узбекистане вводят веерные отключения электроэнергии

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане вводятся веерные отключения электроэнергии.

Заместитель министра энергетики Журабек Мирзамахмудов в интервью «Газете.uz» рассказал, что график отключений электричества опубликуют в ближайшие дни.

Он назвал веерные отключения вынужденной мерой в сложный период. «Значительное увеличение потребления электроэнергии в такие холода привело к имеющемуся дефициту природного газа и электроэнергии. В связи с этим мы вынуждены вводить определённые ограничения, так как приоритетом государства всё-таки является обеспечение энергоресурсами населения и социальных объектов. В настоящее время многие производственные предприятия, которые в значительных объёмах потребляют природный газ, приостановили деятельность», - отметил он.

Помимо внутреннего производства (за счёт тепловых и гидроэлектростанций, а также двух солнечных электростанций), Узбекистан импортирует электроэнергию из Туркменистана с учётом возросшего спроса.

«Всё это направляется на покрытие внутренних нужд. С учётом того, что мы импортируем около 20 млн кВт.ч электроэнергии из-за рубежа, для покрытия части валютных затрат около 5−6 млн кВт.ч экспортируем, поставляем в Афганистан», — пояснил он.

На сегодня в Узбекистане, особенно в самый холодный период, когда фиксируются пиковые нагрузки, наблюдается дефицит электроэнергии в объёме ежедневного потребления 18−20 млн кВт.ч.