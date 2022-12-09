В Узбекистане пройдет всенародный референдум по проекту новой Конституции

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане продолжается обсуждение изменений и дополнений в Конституцию. Конституционная реформа продиктована Стратегией развития Нового Узбекистана, пожеланиями и предложениями народа и стремительно меняющимся временем. Об этом говорится в поздравлении президента Шавката Мирзиеева по случаю Дня Конституции.

По его словам, будут учтены все мнения и предложения. Проект Конституции будет вынесен на всенародный референдум.

Он сообщил, что разрабатываются масштабные программы, строятся планы на 2023 год. В них находят отражение закрепляемые в Конституции задачи и цели – дальнейшее укрепление мира и стабильности в стране, дружбы и согласия между живущими в республике представителями разных наций и конфессий, повышение благосостояния населения, возведение нового жилья, увеличение количества рабочих мест.