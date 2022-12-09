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Нурлат Хожарберген, который якобы построил микрорайон в Алматы, Казахстан, находится под следствием, — министр юстиции Монголии
Нурлат Хожарберген
Нурлат Хожарберген

CentralAsia (MNG) -  «Человек, работавший в управлении АО «Эрдэнэс Тавантолгой», построил элитные особняки в Казахстане», — говорится в сообщении группы Демпартии.

По словам парламентария, глава финансового отдела в компании, откуда похищали уголь, был достаточно богат, чтобы вести строительство в Казахстане.

Руководитель депутатской группы в парламенте Монголии Цогтгэрэл Одон заявил, что глава финансового отдела в АО «Эрдэнэс Тавантолгой» – той самой компании, где произошли кражи угля, ставшие причиной массовых протестов, – был достаточно богат, чтобы построить целый квартал в Казахстане.

Министр юстиции и внутренних дел Нямбаатар Хишгээ заявил сегодня, что Нурлат Хожарберген, «бывший директор по внутреннему контролю и управлению рисками АО «Эрдэнэс Тавантолгой» и связанная с ним компания находятся под следствием в связи со строительством элитного жилого комплекса в Алматы, Казахстан».

«По данному факту ведется следствие. Дело находится в процессе передачи в суд. Однако мы не можем признать человека виновным в совершении преступления, пока не вынесено решение суда», — уточнил он.

Нурлат Хожарберген окончил Научно-технический университет в Монголии по специальности «Электротехника и системотехника», а также Казахский национальный технический университет в Казахстане. Трудовую деятельность начал горным инженером в ООО «Шубаркаль» в 2007 году. После этого три года занимал должность горного инженера директора компании Singry Mining, затем до 2014 года работал консультантом компании «Шубаркаль», а с 2014 года работал директором ООО, а с 2016 года работал начальником отдела по внутреннему контролю и управлению рисками в компании «Эрдэнэс Тавантолгой».

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