Блинкен заявил, что США готовы к контактам с Россией ради своих национальных интересов

Энтони Блинкен

CentralAsia (CA) - США будут стремиться поддерживать контакты с Россией во вопросах, которые отвечают национальным интересам Соединенных Штатов. Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен, сообщает «Интерфакс».

«Существуют (...) аспекты отношений (с Россией - ИФ), по которым мы продолжаем поддерживать некоторые контакты, например, по контролю над вооружениями, и мы будем продолжать делать это по мере необходимости, чтобы попытаться продвинуть американские национальные интересы», - сказал он в интервью телеканалу CBS.

По словам Блинкена, Вашингтон «демонстрировал все время, что, несмотря на проблемы, мягко говоря, в более широких отношениях (...), мы способны работать над конкретными вопросами, различными интересами, которые у нас есть, чтобы посмотреть, сможем ли мы добиться прогресса».