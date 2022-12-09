Демонстрации против «угольной мафии» в Монголии продолжаются шестой день подряд

CentralAsia (MNG) - Демонстрации против «угольной мафии» 9 декабря продолжались в Монголии шестой день подряд, и граждане снова выдержали отрицательные температуры, призывая к ответственности за предполагаемое хищение до 44 трлн монгольских тугриков (MNT) (12,8 млрд долларов) государственных доходов от экспорта угля.

Публичные слушания по делу о краже угля должны состояться 21 декабря.

Тот факт, что огромные объемы угля якобы были украдены, по крайней мере, за последнее десятилетие, был обнаружен после того, как официальные лица сравнили данные об экспорте Монголии с данными об импорте, представленными Китаем, который покупает почти весь экспорт угля из Монголии.

По данным центрального банка, на уголь приходилось более половины экспортной выручки Монголии за первые 10 месяцев этого года.

Кроме того, официальные лица, стремящиеся заверить монголов в том, что страна может избежать серьезного экономического кризиса, проинформировали о том, что непогашенные долги государственных компаний перед государственным Банком развития Монголии были урегулированы, и что банк должен был погасить гарантированные государством облигации.

Монголия указала, что Банк развития готов погасить государственные облигации на сумму 30 миллиардов иен (218 миллионов долларов). Это должно состояться в декабре следующего года. Ранее на этой неделе официальные лица заявили, что Монголия погасила непогашенные векселя на сумму 136,8 млн долларов с погашением в этом месяце.

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