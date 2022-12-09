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Свергнутый президент Перу предстал перед судом по факту задержания по обвинению в мятеже
Педро Кастильо
Педро Кастильо

CentralAsia (CA) -  Бывший президент Перу Педро Кастильо предстал перед своим первым судебным слушанием по обвинению в мятеже и заговоре. Об этом пишет Deutsche Welle.

Кастильо, вступивший в должность 17 месяцев назад, был отстранен от должности после неудачной попытки распустить Конгресс, чтобы избежать голосования по импичменту.

Адвокат Виктор Перес отверг выдвинутые обвинения и назвал его задержание «произвольным и незаконным».

Кастильо был арестован в среду по обвинениям в мятеже и заговоре, а также ему предъявлены обвинения в коррупции. В настоящее время он находится под стражей в течение семи дней.

Некоторые граждане протестовали против его ареста, выражая свое мнение посредством уличных демонстраций.

Новым президентом Перу стала Дина Болуарте, которая ранее была вице-президентом.

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