Свергнутый президент Перу предстал перед судом по факту задержания по обвинению в мятеже

- Азия и мир, политика
- 14:19, 09 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Бывший президент Перу Педро Кастильо предстал перед своим первым судебным слушанием по обвинению в мятеже и заговоре. Об этом пишет Deutsche Welle.
Кастильо, вступивший в должность 17 месяцев назад, был отстранен от должности после неудачной попытки распустить Конгресс, чтобы избежать голосования по импичменту.
Адвокат Виктор Перес отверг выдвинутые обвинения и назвал его задержание «произвольным и незаконным».
Кастильо был арестован в среду по обвинениям в мятеже и заговоре, а также ему предъявлены обвинения в коррупции. В настоящее время он находится под стражей в течение семи дней.
Некоторые граждане протестовали против его ареста, выражая свое мнение посредством уличных демонстраций.
Новым президентом Перу стала Дина Болуарте, которая ранее была вице-президентом.