экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане в выходные ожидаются аномально низкие температуры

CentralAsia (UZ) -  Узгидромет предупредил, что 9-12 декабря по большей части территории Узбекистана ожидаются аномально низкие температуры воздуха. На севере 9−10 декабря местами будет до -24 градусов. Об этом сообщает gazeta.uz со ссылкой на Узгидромет.

Ночью ожидается -5…-10 градусов, днём 0…-5 градусов, по северу и пустынной зоне ночью будет -17…-22, 9-10 декабря местами до -24, днём -4…-9 градусов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com