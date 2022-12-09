В Узбекистане в выходные ожидаются аномально низкие температуры

CentralAsia (UZ) - Узгидромет предупредил, что 9-12 декабря по большей части территории Узбекистана ожидаются аномально низкие температуры воздуха. На севере 9−10 декабря местами будет до -24 градусов. Об этом сообщает gazeta.uz со ссылкой на Узгидромет.

Ночью ожидается -5…-10 градусов, днём 0…-5 градусов, по северу и пустынной зоне ночью будет -17…-22, 9-10 декабря местами до -24, днём -4…-9 градусов.