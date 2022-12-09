В Минобороны Казахстана опровергли сообщение о танках, отправляющихся в Россию

CentralAsia (KZ) - В Telegram появилось видео, на котором видны танки, стоящие на железнодорожных путях на вокзале Алматы. Подпись к ролику гласит, что эту военную технику отправляют в Россию. Информацию опровергли в Министерстве обороны РК, сообщает сайт stopfake.kz.

«Касательно видеопубликации в социальных сетях с перевозкой бронетехники на железнодорожной станции Алматы сообщаем, что бронетехника после капитального ремонта направляется в воинские части Вооруженных сил РК для дальнейшей эксплуатации», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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