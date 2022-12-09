Текст выступления Александра Лукашенко на ВЕЭС в Бишкеке

CentralAsia (CA) - Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 декабря принял участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке.

Текст выступления Александра Лукашенко:

«Прежде всего традиционно хочу поблагодарить президента Кыргызской Республики за радушный прием и высочайший уровень организации нашей встречи. Полагаю, сегодняшний разговор станет логичным продолжением состоявшегося диалога на площадках Шанхайской организации сотрудничества и СНГ.

Мы видим, что примитивная штамповка коллективным Западом бездумных пакетных экономических санкций против Беларуси и России начинает затихать. Все, что можно было запретить и ограничить, пусть даже и себе во вред, наши контрпартнеры уже сделали. Теперь для них пришло время осознания и оценки последствий. Слова про энергетический и продовольственный кризисы уже звучат со всех трибун.

Не надо быть провидцем, чтобы предположить: скоро в отдельных странах к этим двум кризисам может добавиться и третий - политический. Симптомы налицо. Внутренние критические оценки, в первую очередь со стороны населения и бизнеса, в ряде западных государств слышны все громче. Заявления чуть ли не об экономическом коллапсе в наших странах сменились трезвыми суждениями обозревателей, аналитиков, отдельных политиков о том, что санкции ударили по самим инициаторам гораздо больше.

Конечно, мы реально смотрим на вещи и не ожидаем, что этот накат в ближайшем будущем (вот завтра) ослабнет. Мы уже в определенной степени в общем-то закалились. Самое главное - мы не допустили падения уровня благосостояния граждан.

Достигнуто это в том числе и благодаря нашим совместным мерам по противодействию внешнему давлению и обеспечению устойчивости национальных экономик ЕАЭС. Принятые в рамках Евразийского экономического союза решения позволили существенно снизить негативный эффект от санкционного давления и поддержать важные отрасли экономики.

Но останавливаться ни в коем случае нельзя. С учетом фундаментальных изменений в мире наряду с решением текущих задач нам надо уделить самое пристальное внимание стратегическим направлениям развития союза. В связи с этим хочу подчеркнуть архиважность дальнейшего углубления внутрисоюзной интеграции и необходимость международного позиционирования нашего союза.

Что касается стратегических задач, необходимо, во-первых, в кратчайшие сроки обеспечить реальный выход на реализацию совместных проектов по созданию современнейших производств. Фактически производств будущего. Это обязательный элемент нашего экономического суверенитета. Сегодня мы сделаем еще один шаг в данном направлении - рассматриваем вопрос о наделении органов союза полномочиями по финансовому содействию промышленной кооперации за счет средств бюджета ЕАЭС. Возможность субсидирования процентных ставок по кредитам позволит вывести финансирование конкретных промышленных проектов Евразийским банком развития на качественно новый уровень.

Второе. Необходимо во что бы то ни стало оздоровить кровеносную систему нашего союза. Я говорю о финансах. Уже всем понятно, эпоха доминирования доллара завершается. Будущее за торговыми блоками, расчеты в которых будут производиться в национальных валютах. Беларусь и Россия уже ушли в основных расчетах от доллара. Важно, чтобы и другие партнеры активно подключились к этому процессу.

Третье. На заседании Высшего совета в мае этого года мы договаривались предметно рассмотреть вопрос об устранении препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС.

Считаю, что у нас в принципе не должно оставаться барьеров во взаимной торговле. Это суть организации нашего союза. Это решит две главнейшие задачи: по обеспечению национальных рынков товарами критического импорта и координации действий при экспорте стратегически важных товаров, в первую очередь продовольствия.

Но сегодня реальность такова, что мы по-прежнему продолжаем бороться с последствиями решений, принимаемых в одностороннем порядке на национальном уровне: то лес вывезти на экспорт не можем, то международных автоперевозчиков не пропускаем. При этом поиск взаимоприемлемых решений по проблемным вопросам растягивается на долгие месяцы. Совещаний порой много - решений мало. Считаю, что комиссия должна максимально усилить работу в указанном направлении.

Четвертое. Нужно также уделить первостепенное внимание повышению международного авторитета и конкурентоспособности нашего союза. Последние события показали, что далеко не все согласны с дальнейшим существованием однополярного мира. Как следствие, растет роль таких интеграционных объединений, как ШОС, БРИКС. И наш союз - ЕАЭС - должен идти с ними в ногу. Более того, полагаю, настало время для проведения саммита стран - членов ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Эти страны разделяют наши подходы о необходимости уважения разных культур, взглядов, политических систем. Возможно, отдельные государства АСЕАН захотят принять участие в такой встрече.

Стержневыми пунктами повестки саммита могли бы стать вопросы экономического взаимодействия (например, формирование региональных торговых блоков, использование национальных валют), а также темы энергетики и безопасности.

Этот вопрос актуально звучит особенно в плане того, что в будущем году председательство берет на себя Российская Федерация. Думаю, что будет легче при председательстве России организовать подобное мероприятие.

Необходимо четко и последовательно заявлять о своем присутствии на карте мира и через дальнейшее расширение зон свободной торговли с теми государствами, которые в этом заинтересованы.

Сегодня мы принимаем решение о начале переговоров по заключению соглашения о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Для нашего союза это прежде всего знаковый политический шаг.

В то время как нас пытаются расколоть и изолировать, мы планомерно расширяем торговое сотрудничество с нашими партнерами. Уже на завершающем этапе переговоры о зонах свободной торговли с Ираном и Египтом. На подходе начало переговоров с Индонезией и Монголией. Заключение таких соглашений помимо экономических бонусов демонстрирует тщетность попыток коллективного Запада удушить нас санкциями.

Уважаемые коллеги!

Развитие евразийской экономической интеграции сопряжено с преодолением целого ряда трудностей и препятствий. Но тем отраднее отметить, что текущий год прошел весьма продуктивно. И большая заслуга в этом принадлежит всем нам.

Особую благодарность хочу выразить Садыру Нургожоевичу за качественно проделанную работу в рамках председательства в ЕАЭС. Я уже сказал по результатам узкого нашего заседания (заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе. - Прим.) - мы как никогда предметно и глубоко обсудили повестку дня и очень актуальные вопросы, которые выносились на это узкое заседание. В этом большая заслуга нашего председателя.

Одновременно хочу пожелать успехов Владимиру Владимировичу Путину, принимающему сегодня эстафету председательства на следующий год. Мы все будем стараться в будущем году, чтобы большие шаги наш союз сделал к тем целям, которые мы перед собой поставили».