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Селин Дион рассказала о своем редком неврологическом заболевании, из-за которого ей пришлось отменить концерты

CentralAsia (CA) -  Канадская певица Селин Дион рассказала, что у нее обнаружили редкое неврологическое заболевание — синдром ригидного человека, вызывающее спазмы мышц.

Как она написала в своем аккаунте в соцсети, она вынуждена перенести на 2024 год концерты, намеченные на весну и лето 2023 года.

«Я долгое время сталкивалась с проблемами со своим здоровьем, и мне было действительно трудно противостоять этим вызовам и говорить обо всем, через что я прошла…Мне больно говорить вам, что я не буду готова возобновить свой тур по Европе в феврале», - говорит певица.

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Публикация от Céline Dion (@celinedion)

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