Селин Дион рассказала о своем редком неврологическом заболевании, из-за которого ей пришлось отменить концерты
- Азия и мир, общество
- 18:50, 09 декабря 2022
- Просмотров: 200
- Обновлено: 18:53, 09 декабря 2022
CentralAsia (CA) - Канадская певица Селин Дион рассказала, что у нее обнаружили редкое неврологическое заболевание — синдром ригидного человека, вызывающее спазмы мышц.
Как она написала в своем аккаунте в соцсети, она вынуждена перенести на 2024 год концерты, намеченные на весну и лето 2023 года.
«Я долгое время сталкивалась с проблемами со своим здоровьем, и мне было действительно трудно противостоять этим вызовам и говорить обо всем, через что я прошла…Мне больно говорить вам, что я не буду готова возобновить свой тур по Европе в феврале», - говорит певица.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.