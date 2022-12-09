Эрдоган сообщил, что встретится с Путиным и Зеленским по зерновому кризису
- Азия и мир, политика
- 18:56, 09 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 декабря встретится с президентом России Владимиром Путиным по вопросу зернового кризиса.
Как сказал Эрдоган на открытии Всемирного форума TRT 2022, также планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Президент Турции отметил важность поставок продовольствия голодающим странам.
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