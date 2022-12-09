Эрдоган сообщил, что встретится с Путиным и Зеленским по зерновому кризису

Азия и мир, политика

18:56, 09 декабря 2022

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CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 11 декабря встретится с президентом России Владимиром Путиным по вопросу зернового кризиса. Как сказал Эрдоган на открытии Всемирного форума TRT 2022, также планируется встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Турции отметил важность поставок продовольствия голодающим странам. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia