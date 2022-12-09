В Бишкеке президент России Путин провел встречу с премьером Армении Пашиняном

CentralAsia (CA) - В Бишкеке состоялась встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин сказал, что совсем недавно они встречались на саммите ОДКБ в Ереване, который, по его мнению, прошел успешно.

«Ещё раз хотел бы обратить внимание на то, что Россия остаётся ведущим торгово-экономическим партнёром – свыше 30 процентов товарооборота Армении приходится на Россию, одним из ведущих, наверное, даже основным инвестором – около 40 процентов инвестиций. За первые десять месяцев текущего года рост товарооборота – 67 процентов. Это серьёзный очень, хороший, положительный показатель», - сказал Путин.

Как сказал Пашинян, сегодня главы государств провели довольно удачное, конструктивное заседание, и фактически весь круг экономических вопросов уже обсудили – и в узком составе, и в расширенном составе.

«Вы уже говорили о росте нашего взаимного товарооборота, который действительно впечатляет. Я надеюсь, что с улучшением механизмов Евразийского экономического союза удастся сохранить ту динамику, которая уже наметилась», - сказал он.

По его словам, обстановка в регионе остаётся напряжённой, главным вопросом остаётся нагорно-карабахское урегулирование.

«К сожалению, недавно мы видели ещё и рост напряжённости в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Я уверен, вы информированы, что недавно был перекрыт Лачинский коридор и в Нагорном Карабахе есть очень большие опасения по этому поводу. Конечно, мы всегда обсуждаем эти вопросы. Я надеюсь, что сегодня нам удастся обсудить все важные вопросы региональной безопасности», - сказал Пашинян.