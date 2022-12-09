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Путин заявил, что нет речи о дополнительной мобилизации

CentralAsia (CA) -  Речи о дополнительной мобилизации не идет, возможна ротация внутри уже мобилизованных, половина из них - на полигонах, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке, пишет РИА.

«Нет таких факторов сегодня, они не просматриваются. Я же сказал – 300 тыс. человек было призвано в рамках мобилизации… 150 тыс. человек находится в группировке, из тех, кто находится в группировке, только половина, ну чуть больше 77 тыс. человек – в боевых подразделениях», - сказал Путин на вопрос, какие факторы могут повлиять на изменение решения, которое привело бы к возобновлению частичной мобилизации.

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