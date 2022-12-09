Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, - Путин

CentralAsia (KZ) - Казахстан и Узбекистан готовы к совместной работе по газу, она уже начата, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Бишкеке.

Как цитирует его РИА Новости, здесь нет ни одного непреодолимого препятствия, но это требует очень системной работы на экспертном уровне и просчетов, финансовых согласований, участия каждой страны в этих инвестициях.

«Все готовы, кстати говоря. Все и хотят этой совместной работы, и готовы даже к совместным инвестициям. Это хорошая большая перспективная работа, с хорошей перспективой на будущее, эта работа начата», - сказал Путин.

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