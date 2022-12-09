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Путин заявил, что после «спецвоенной операции» в Украине всем придется согласиться с реалиями «на Земле»

CentralAsia (CA) -  Президент России Владимир Путин заявил журналистам, что в результате «специальной военной операции» [в Украине] всем ее участникам придется согласиться с реалиями, которые складываются «на Земле». Так он сказал на пресс-конференции в Бишкеке по итогам визита в Кыргызстан.

«Процесс урегулирования в целом - да, он, наверное будет непростым и потребует определенного времени. Так или иначе, всем участникам этого процесса придется согласиться с реалиями, которые складываются "на Земле"», - заявил Путин.

Также президент России заявил об отсутствии вопросов и проблем по спецоперации в Украине.

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