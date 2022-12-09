Путин: Потолок на нефть сведет инвестиции в мире к нулю, а цены на нее взлетят до небес

CentralAsia (CA) - При введении потолка цен на нефть инвестиции в мире сведутся к нулю, а затем цены на нефть взлетят до небес и ударят по тем, кто предлагает это решение, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в Кыргызстан, пишет РИА Новости.

«Следовать какому-то нерыночному вредному решению было бы глупо для всех, в том числе и для потребителя, потому что потребители должны осознать: вот будут настаивать на ценах, которые им приятны, если даже они добьются этого, - цены уйдут вниз, инвестиции сведутся к нулю, в конечном итоге цены взлетят до небес и ударят по ним, по тем, кто такие решения предлагает.

Это касается далеко не нас и только нас —это касается всех производителей. Почему? Потому что если кто-то согласится когда-то с тем, что потребитель будет определять цену, то тогда это приведет к коллапсу самой отрасли, потому что потребитель всегда будет настаивать на том, чтобы цена была пониже», - сказал он.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго на морские поставки российской нефти в страны Евросоюза. Также начинает действовать потолок цен на нефть из РФ, который ввели ЕС, G7 и Австралия.