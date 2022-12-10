В чем заключалось послание шоу The Apprentice? Об этом говорит чайрмэн Ганхуяг Чулуун Хутагт

CentralAsia (MNG) - The Apprentice Mongolia-2022 — монгольская версия шоу Трампа возвращается. Второй сезон этого шоу выйдет в эфир с 11 декабря.

Бизнес-шоу «The Apprentice» было запущено в 2004 году, с тех пор и до 2015 года его ведущим был Трамп — ему пришлось покинуть программу из-за выдвижения в президенты. Участники шоу соревновались в течение сезона, каждый эпизод один из них выбывал — чаще всего Трамп объявлял об их уходе словами «Ты уволен». На этот раз монгольской версии удалось стать одним из самых громких шоу в стране.

В 2020 году монгольская версия американского реалити-шоу оживилась благодаря известному монгольскому бизнесмену Ганхуяг Чулуун.

В чем заключалось послание шоу The Apprentice? Об этом говорит чэйрмэн Ганхуяг Чулуун Хутагт.

«...Я не только считаю себя человеком, который просто занимается бизнесом и поддерживает свою семью, но и стараюсь изо всех сил распространять информацию о ведении бизнеса в социальных сетях, чтобы участвовать в работе по информированию и просвещению людей, а до этого читал лекции студентам и организациям по их приглашению. Но теперь я стараюсь систематически раскрывать множество рисков, проблем, сражений и трудностей, связанных с ведением бизнеса.

Я хотел показать, по каким критериям проходят люди, становящиеся директорами крупной компании, и легко ли платить налоги и зарабатывать деньги.

Также работающими считаются люди, которые держат лопату или выполняют тяжелую работу в заводской мастерской. Тем не менее, социальное представление о том, что люди, которые разговаривают с вами таким образом, развлекаются, должно быть устранено.

Я хотел наглядно показать, какой непростой интеллектуальный труд делают люди, занимающиеся бизнесом, известные как белые воротнички, сколько лет они готовятся накапливать знания и опыт, чтобы сделать это, а потом день и ночь думают и делают сложные и ответственные решения.

Это шоу призвало показать высокий уровень ответственности, который стоит за этим. Например, нанять человека для ведения бизнеса, платить ему зарплату в любой сложной ситуации, платить налоги, платить соцстрахование за своих сотрудников и продать свою продукцию на рынке.

Прошло два года с момента выхода первого сезона шоу. Возможно, на этот раз у меня больше опыта в оценке людей. Также ожидается, что участники второго сезона будут более подготовлены, потому что видели, смотрели и изучали предыдущее шоу. Мы должны оставить только одного из дюжины участников.

Ни мне, ни им было нехорошо отстраняться от каждой задачи на глазах у публики. Задания стали более точными. Также это рассматривается как программа с очень высокими вызовами».

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