Антикоррупционные протесты в Монголии привлекли внимание Пекина и Москвы, — The China Project

// Tugsuu Batjargal

CentralAsia (MNG) - Кто-то украл горы монгольского угля недалеко от границы страны с Китаем, что свидетельствует о грядущей напряженности в отношениях между Китаем и Россией.

В ходе незаметного, но потенциально очень важного события граждане Монголии выдержали морозы в столице Улан-Баторе, протестуя против очевидной кражи по меньшей мере 385 000 тонн угля на границе с Китаем за последние шесть лет. По некоторым данным, кража может составить около 120 миллионов долларов, или почти 1% ВВП Монголии. В стране проживает около 3,3 миллиона человек, а ВВП на душу населения составляет около 4500 долларов США.

С протестами может оказаться очень трудно справиться как Пекину, так и Москве. Обе столицы известны своим враждебным отношением к протестным движениям — особенно в «ближнем зарубежье», опасаясь так называемых «цветных революций» — и, как правило, считают или делают вид, что считают, что любые продемократические движения вдоль их границ стимулируются или даже под руководством западных спецслужб.

Помимо опасений, что протесты могут распространиться за пределы границы, у Пекина и Москвы резко различаются интересы в Монголии. Хотя Москва контролировала Монголию в советское время, ее влияние в стране быстро уступило место Китаю. По данным UN Comtrade, в 2021 году на Китай приходилось почти 62% внешней торговли Монголии и почти 83% ее экспорта. Китай также поставил подавляющее большинство вакцин Монголии от COVID.

Китайские и российские интересы в Монголии не обязательно совпадают, особенно в долгосрочной перспективе. Монголия обладает выдающимся солнечным и ветровым потенциалом, который может быть использован для обеспечения потребностей Китая в электроэнергии. Более того, поскольку совмещенные солнечные и ветряные ресурсы идеально подходят для экономики экологически чистых электролизеров водорода, Монголия могла бы экспортировать водород с нулевым уровнем выбросов китайским промышленным потребителям в виде нефтеперерабатывающих заводов, аммиака, стали, цемента и т. д. (хотя на это потребуется время, вероятно, более десятилетие, прежде чем Монголия станет крупным экспортером зеленого водорода). Тем не менее, любой экспорт возобновляемой электроэнергии или зеленого водорода из Монголии снизит потребности Китая в импорте российского природного газа.

Есть также некоторые потенциальные свидетельства конкуренции между Пекином и Москвой в Монголии. Сообщается, что в мае 2021 года двое офицеров монгольской разведки были приговорены к 14 годам тюремного заключения за передачу информации российским службам безопасности. Монгольская контрразведка могла раскрыть российскую шпионскую сеть своими собственными методами, а затем решила предать гласности арест. С другой стороны, относительно высока вероятность того, что она получила «дружеские» советы и поощрения от китайских спецслужб.

Несмотря на потенциально расходящиеся долгосрочные интересы в Монголии, и Москва, и Пекин будут стремиться к тому, чтобы протесты не нанесли ущерб их двусторонним отношениям. Хотя в долгосрочной перспективе Монголия может приобретать все большее значение для целей китайской экономики и энергетической безопасности, она пока не является основным театром военных действий ни для Пекина, ни для Москвы. Более того, обе стороны заинтересованы в подавлении протестных движений, особенно вдоль своих границ. За протестами стоит внимательно следить, но вряд ли они существенно повлияют на силу оси Пекин-Москва в ближайшем будущем.

В других китайско-российских новостях западные страны пытались поощрять или оказывать давление на китайские нефтеперерабатывающие заводы, чтобы они соблюдали предельные цены на импорт российской сырой нефти. Китай до сих пор не соблюдает ограничение и не проявляет никаких признаков этого, поскольку трейдеры сообщают, что они ведут бизнес в обычном режиме. На вопрос российских государственных СМИ о ценовых ограничениях МИД Китая ответил, что «энергетическое сотрудничество между Китаем и Россией всегда осуществляется в духе взаимного уважения и взаимной выгоды».

Тем не менее, есть некоторые первоначальные свидетельства того, что ценовые ограничения оказывают ограниченное влияние. Поскольку Китай покупает российскую нефть со скидками, которых не было несколько месяцев, ценовые ограничения могут дать китайским покупателям больше рычагов влияния в переговорах, оказывая давление на доходы России от экспорта сырой нефти. Однако потенциальное смягчение Китаем ограничений на передвижение, связанных с COVID, вероятно, поддержит цены на нефть и доходы от экспорта России.

автор: Джо Вебстер. Он ведет еженедельную колонку об отношениях между Китаем и Россией для The China Project, редактирует China-Russia Report и является старшим научным сотрудником Глобального энергетического центра Атлантического совета, где в его портфель входит роль водорода в энергетическом переходе, оффшорный ветер в Северной Америке, и другие темы, связанные с возобновляемыми источниками энергии и углеводородами.

перевод: Татар С.Майдар

источник: The China Project

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