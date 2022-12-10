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В Катаре во время матча Аргентина-Нидерланды умер спортивный обозреватель

CentralAsia (CA) -  В Катаре 10 декабря умер американский спортивный обозреватель Грант Валь (Grant Whal). Об этом сообщает NPR.

Он умер, освещая четвертьфинал чемпионата мира между Аргентиной и Нидерландами.

Когда матч подходил к концу, Валь потерял сознание. Парамедики прибыли в зону отдыха, где он находился, и провели сердечно-легочную реанимацию. Его унесли на носилках, но он умер по дороге в больницу.

Жена и брат Гранта Валя подтвердили его смерть. Ему было 48.

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