В Узбекистане закрыли сотни заправок за повышение цены на бензин

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прекратили поставки бензина 299 предприятиям, которые завышали цены и продавали некачественную продукцию. Об этом пишет nova24.uz.

Кроме того, на две тысячи АЭС вместо 3200 тонн бензина в сутки завозят более 4000 тонн бензина.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане запретили подавать газ на заправках. За каждым хокимом области присмотрит советник президента.