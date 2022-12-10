В Узбекистане закрыли сотни заправок за повышение цены на бензин

- Узбекистан, экономика
- 14:44, 10 декабря 2022
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CentralAsia (UZ) - В Узбекистане прекратили поставки бензина 299 предприятиям, которые завышали цены и продавали некачественную продукцию. Об этом пишет nova24.uz.
Кроме того, на две тысячи АЭС вместо 3200 тонн бензина в сутки завозят более 4000 тонн бензина.
Ранее сообщалось, что в Узбекистане запретили подавать газ на заправках. За каждым хокимом области присмотрит советник президента.
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