экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане закрыли сотни заправок за повышение цены на бензин

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане прекратили поставки бензина 299 предприятиям, которые завышали цены и продавали некачественную продукцию. Об этом пишет nova24.uz.

Кроме того, на две тысячи АЭС вместо 3200 тонн бензина в сутки завозят более 4000 тонн бензина.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане запретили подавать газ на заправках. За каждым хокимом области присмотрит советник президента.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2022.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com