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За сутки в Узбекистане выявили 130 случаев коронавируса

CentralAsia (UZ) -  За сутки в Узбекистане коронавирус выявили у 130 человек, сообщает Минздрав Руз.

В Ташкенте инфекцию обнаружили у 107 человек, в Каракалпакстане – 1, в Джизакской области – 2, в Кашкадарьинской области – 4, в Наманганской области – 2, в Самаркандской области – 7, в Сырдарьинской области – 1, в Сурхандарьинской области – 2, в Ферганской области – 2 и в Хорезмской области – 2.

За прошедшие сутки COVID-19 не обнаружили в Андижанской, Бухарской, Навоийской и Ташкентской областях.

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