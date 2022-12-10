На Гавайях задержали троих казахстанцев за вход в закрытую зону возле извергающегося вулкана

CentralAsia (KZ) - Правоохранительные органы Гавайев задержали троих казахстанцев на закрытой территории лесного заповедника Мауна-Лоа на острове Гавайи.

Как сообщила Департамент земельных и природных ресурсов, район был закрыт после извержения Мауна-Лоа для безопасности людей.

В частности были задержаны 31-летний Адибаев Аксамат, 23-летняя Даурем Сабит, 32-летний Нурз Нияз.

Все трое должны предстать перед окружным судом Хило 20 января 2023 года по обвинению в мелких правонарушениях и могут быть оштрафованы на сумму до 500 долларов и/или приговорены к 30-дневному тюремному заключению.

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