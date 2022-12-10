За сутки в России выявили 7397 новых случаев коронавируса
- Азия и мир, общество
- 17:19, 10 декабря 2022
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CentralAsia (CA) - За сутки в России выявили 7397 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.
Зарегистрировано 54 летальных исхода, госпитализированы 1 475 человек.
В пятницу было зарегистрировано 7 465 случаев коронавируса и 52 летальных исхода.
Всего с начала пандемии в России выявили 21 658 056 случаев COVID. 392 560 человек скончались.
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