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За сутки в России выявили 7397 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За сутки в России выявили 7397 новых случаев коронавируса, сообщает оперативный штаб.

Зарегистрировано 54 летальных исхода, госпитализированы 1 475 человек.

В пятницу было зарегистрировано 7 465 случаев коронавируса и 52 летальных исхода.

Всего с начала пандемии в России выявили 21 658 056 случаев COVID. 392 560 человек скончались.

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