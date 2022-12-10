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В Минобороны России рассказали о наступлении по двум направлениям
Игорь Конашенков
Игорь Конашенков

CentralAsia (CA) -  Российская армия наступает на донецком и краснолиманском направлениях. Об этом сообщил 10 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На краснолиманском направлении российские военные сорвали две контратаки противника с иностранными наемниками. В результате были уничтожены до 60 украинских военнослужащих и наемников, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

На донецком направлении российские военнослужащие выбили противника из укрепленных опорных пунктов.

Накануне Конашенков также отмечал, что российские войска продолжают наступление на краснолиманском направлении, отражая контратаки украинских боевиков.

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